IL PROGRAMMA DEL WEEKEND | L’UNDER 14 VOLA A BARI, LA 18 ATTENDE IL GENOA

L’ultimo weekend del mese di aprile vede protagoniste solamente due squadre giovanili: il programma completo

Domenica, alle ore 10:30, l’Under 18 di Salvatore Massimo D’Urso attende il Genoa al Green Club: i ragazzi classe 2005 devono lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati negativi per tornare a volare e credere ancora nel secondo posto.

Inizia la Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. I biancocelesti guidati da Tobia Assumma affrontano il Bari nella prima giornata. La Lazio, inserita nel gruppo D, se la vedrà poi con Roma e Fiorentina. Solamente la prima classificata dei quattro raggruppamenti avrà la possibilità di contendersi il titolo di categoria in quel di Coverciano.

Le aquile classe 2009 di mister Colombo, invece, hanno già disputato la sfida contro il Civitavecchia. Mercoledì scorso, in particolare, la Lazio si è imposta sugli avversari per 1-0 e, a due giornate dalla conclusione della Regular Season, è matematicamente prima nel girone A del campionato Under 14 Regionali Elite.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Serie A-B

LAZIO-GENOA

Domenica 30 aprile, ore 10:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 17 Serie A-B

SOSTA

Under 16 Serie A-B

SOSTA

Under 15 Serie A-B

SOSTA

Under 14 PRO (Fase Interregionale)

BARI-LAZIO

Domenica 30 aprile, ore 12:15, Centro Sportivo ‘A. Antonucci’, Bitetto (BA)

Under 14 Regionali Elite

CIVITAVECCHIA-LAZIO 0-1 (già disputata)

Mercoledì 26 aprile, ore 17:00, Campo ‘V. Tamagnini’, Civitavecchia (RM)