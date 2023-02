Settore giovanile Lazio, il punto del sabato: l’Under 16 pareggia e l’Under 14 vince ancora. Le giovani aquile concludono la giornata con una vittoria ed un pareggio

Tramite i suoi canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle partite di oggi del Settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Una giornata positiva per le giovani aquile, le due sfide del ‘Green Club’ terminano con una vittoria ed un pareggio. Lo scontro diretto dell’Under 16, tra la Lazio terza ed il Frosinone secondo, si conclude in parità. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, al 3′ della ripresa è il difensore biancoceleste Scuto a sbloccare il risultato, ma al 27′ il Frosinone risponde presente con la rete di Baptista per l’1-1. I ragazzi di mister Alboni non riescono ad effettuare il sorpasso, ma rimango saldi al terzo posto. Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo proseguono la striscia positiva nel campionato Under 14 Regionali Elite. Nella prima giornata di ritorno, la Lazio si impone 2 a 0 sullo Spes Montesacro. La doppietta di Materazzi, arrivata nella ripresa, permette ai biancocelesti di difendere il primo posto della classifica»