Settore Giovanile Lazio, TUTTI i risultati delle partite del weekend

Settore Giovanile Lazio, alla luce delle partite giocate in questo fine settimana ecco come sono andati i risultati

In questo fine settimana oltre alla Lazio di Baroni ieri contro la Fiorentina, sono andati in scena i match delle categorie giovanili degli aquilotti. L’Under 17 Nazionali ha vinto a Napoli contro gli azzurri per 2-0 grazie alla doppietta siglata da Polinari esattamente al 8′ e al 26′ del primo tempo, per quanto riguarda l’Under 16 invece di mister Rughetti, la squadra ha vinto 2-0 in casa con la Salernitana. Successo anche per la categoria Under 14 che ha vinto 0-3 in trasferta contro l’Accademy