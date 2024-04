Settore Giovanile Lazio: i risultati della domenica per le giovani squadre delle giovanili biancoceleste

Domenica di calcio e partite anche per le squadre del settore giovanile della Lazio. Ecco nel dettaglio i report:

Un ottimo pareggio per l`Under 18 di mister Punzi, la Lazio frena la capolista Inter, al Centro Sportivo `La Borghesiana` termina 1-1.

I nerazzurri di mister Zanchetta partono subito forte, dopo 4 giri di lancette passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d`angolo Zarate spedisce la sfera in rete per l`1a0. I biancocelesti non demordono e tornano subito in partita, al 27` i padroni di casa si rendono pericolosi con Marinaj, ma il tiro è troppo debole e viene prontamente parato dal numero uno lombardo. Nonostante i continui ribaltamenti di fronte, la prima frazione di gioco termina 0-1. Nella ripresa la Lazio torna in campo più determinata, dopo 9 minuti si ristabiliscono gli equilibri: dopo un batti e ribatti dentro l`area, Serra serve Marinaj che gonfia la rete per l`1-1. Un minuto più tardi la Lazio rimane in inferiorità numerica: Paolocci viene spedito sotto la doccia anzitempo. Le aquile si rimboccano le maniche e continuano a fare la partita. Lazio-Inter si fronteggiano a viso aperto, entrambe le squadre cercano il guizzo vincente sotto porta. Sul finale i biancoceleste vanificano due ghiotte occasioni con Marinaj e Urbano. Al triplice fischio Lazio e Inter dividono la posta in palio. Le aquile classe 2006 di Francesco Punzi mettono in campo un`ottima prestazione e continuano a rimanere in piena corsa playoff.

L`Under 17 di Marco Alboni espugna il campo del Catanzaro. Una sfida combattuta quella in terra calabrese. I padroni di casa danno filo da torcere ai biancoceleste e il primo tempo termina 0-0. Nella ripresa risultano vincenti i cambi di mister Alboni, al 23` Curzi lascia spazio a Polito ed al neo entrato bastano appena due minuti per trovare la via del gol e portare la Lazio in vantaggio. Gli avversari cercano di riacciuffare il pari, ma i capitolini difendono il vantaggio. Al triplice fischio le aquile classe 2007 di mister Alboni vincono di misura e continuano a lasciare accese le speranze per la qualificazione alle finali.

Nonostante la già acquisita qualificazione agli ottavi di finale, non si ferma l`Under 15 di Giorgio Galluzzo. Le aquile mettono in cassaforte un`altra vittoria, dopo il trionfo sulla Ternana , i biancocelesti conquistano la vittoria casalinga contro la Salernitana con un netto 3a0.

La sfida del centro sportivo `La Borghesiana` non è mai stata messa davvero in discussione. Le aquile prendono in mano le redini del match fin dalle prime battute, bisogna attendere il 22` per sbloccare il risultato quando Materazzi serve l`accorrente Clarizia che gonfia la rete ed è 1-0. La Salernitana risponde presente sul fronte opposto, ma viene annullato un gol per posizione di fuori gioco ed il risultato rimane invariato. La prima frazione di gioco termina con la Lazio avanti di un gol. Nella ripresa, i biancocelesti continuano a fare il gioco e creano molteplici occasioni da gol. Al 15` è il neo entrato Terracina a siglare il raddoppio. La Salernitana continua a crederci, ma i capitolini non concedono spazi, bravo anche un ottimo Quadrelli che allontana ogni pericolo. I padroni di casa chiudono i giochi sul finale grazie alla rete di diori. Lazio Salernitana Termini 3 a 0, Le aquile di mister Galluzzo, nonostante la qualificazione già acquisita per gli ottavi di finale, continua a spingere il piede sull`acceleratore in vista della post season. Si conclude con il sorriso l`ultima sfida casalinga della stagione regolamentare, nella prossima domenica La Lazio è impegnata ad Empoli.