Settore Giovanile Lazio, 2 su 3 per le under biancocelesti: il big match con l’Empoli è degli aquilotti. I risultati e la classifica aggiornata

Dopo una settimana senza impegni, riparte alla grande il Settore Giovanile Lazio in campionato con 2 vittorie su 3 gare e nessuna sconfitta. Ecco nello specifico i risultati del weekend con la classifica aggiornata. Netta vittoria per la Lazio Under 15 di mister Fazi che abbatte in casa l’Empoli con un sonoro 3-0, grazie a questo risultato i giovani aquilotti classe 2011 tengono il passo della Roma e restano agganciati al secondo posto in classifica con 34 punti. Buon pareggio invece per Lombardi, allenatore dell’Under 16 che sempre in casa contro i toscani non va oltre l’1-1. Un punto che tiene accesa la zona playoff: oltre alle prime tre che sembrano avanti, Bari e Lazio si contendono la quarta posizione con i pugliesi momentaneamente in vantaggio di un punto.
Altro bel risultato per il Settore Giovanile Lazio: un successo esterno per Ledesma, che vince contro il Frosinone per 3-0. Una vittoria che consente all’Under 17 di mantenere la scia del Palermo, ora quarto ma distante solo 2 punti (30) contro 28 biancocelesti. Attenzione però alle spalle, il Lecce viaggia forte e non attende altro che un leggero passo falso.
