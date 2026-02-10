News
Settore Giovanile Lazio, 2 vittorie e un pari nel weekend biancoceleste: Ledesma abbatte il Pescara. I risultati e la classifica aggiornata
Settore Giovanile Lazio, under 15 e 16 escono bene da Bari: Ledesma a valanga sul Pescara in casa. I risultati della settimana e la situazione in classifica aggiornata. Le ultime
Un weekend senza sconfitte quello del Settore Giovanile Lazio, i biancocelesti hanno guadagnato 2 vittorie e un pareggio contro Bari e Pescara. Ecco di seguito i risultati nello specifico di Under 15, 16 e 17. Nello scontro con il Bari vince l’equilibrio (2-2) e così la classifica vede ora la Lazio Under 15 di mister Fazi fissa al secondo posto con nessuna variazione: la Roma infatti ha ottenuto solo un punto contro il Napoli e pertanto la distanza dai giallorossi resta la stessa, 3 punti. I biancocelesti di Lombardi (U16) escono con una vittoria di misura da Bari, 0-1 il risultato finale: uno scontro diretto cruciale per staccare in classifica proprio i pugliesi. Ora la Lazio è al quarto posto con 31 punti, l’Empoli terzo a più 6.
Il risultato più ampio del weekend del Settore Giovanile Lazio è però di Ledesma, allenatore dell’Under 17: i ragazzi classe 2009 hanno demolito il Pescara in casa, 6 reti siglate e nessuna subita. Una vittoria importante che permette di avvicinarsi al Palermo (quarto) e restare a più 3 dal Lecce che rincorre. L’obiettivo playoff resta alla portata ma ci sarà da lottare, nessuno ha voglia di restare fuori dai giochi.
News
Bologna Lazio, Romagnoli verso il ritorno tra i titolari! Tutte le novità
Bologna Lazio, si accosta sempre più il rovente match di Coppa Italia! Alessio Romagnoli pronto a tornare tra i titolari:...
Bologna Lazio, allarme nel reparto arretrato biancoceleste! Cosa filtra
Bologna Lazio, la situazione nel reparto della difesa biancoceleste si complica. Ecco quanto scaturito oggi Domani sera, alle ore 21,...
Leite Lazio, Fabiani ha incontrato l’entourage del difensore? Ecco cosa filtra
Leite Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani era assente durante la partita dell’Allianz Stadium. Incontro con l’entourage del difensore? Mentre...