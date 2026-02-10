Settore Giovanile Lazio, 2 vittorie e un pari nel weekend biancoceleste: Ledesma abbatte il Pescara. I risultati e la classifica aggiornata

Settore Giovanile Lazio, under 15 e 16 escono bene da Bari: Ledesma a valanga sul Pescara in casa. I risultati della settimana e la situazione in classifica aggiornata. Le ultime

Un weekend senza sconfitte quello del Settore Giovanile Lazio, i biancocelesti hanno guadagnato 2 vittorie e un pareggio contro Bari e Pescara. Ecco di seguito i risultati nello specifico di Under 15, 16 e 17. Nello scontro con il Bari vince l’equilibrio (2-2) e così la classifica vede ora la Lazio Under 15 di mister Fazi fissa al secondo posto con nessuna variazione: la Roma infatti ha ottenuto solo un punto contro il Napoli e pertanto la distanza dai giallorossi resta la stessa, 3 punti. I biancocelesti di Lombardi (U16) escono con una vittoria di misura da Bari, 0-1 il risultato finale: uno scontro diretto cruciale per staccare in classifica proprio i pugliesi. Ora la Lazio è al quarto posto con 31 punti, l’Empoli terzo a più 6.

Il risultato più ampio del weekend del Settore Giovanile Lazio è però di Ledesma, allenatore dell’Under 17: i ragazzi classe 2009 hanno demolito il Pescara in casa, 6 reti siglate e nessuna subita. Una vittoria importante che permette di avvicinarsi al Palermo (quarto) e restare a più 3 dal Lecce che rincorre. L’obiettivo playoff resta alla portata ma ci sarà da lottare, nessuno ha voglia di restare fuori dai giochi.