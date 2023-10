Settore giovanile Lazio, il punto della domenica: l’Under 17 torna a vincere. Le giovani aquile conquistano una vittoria e tre pareggi

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle gare del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il comunicato.

IL PUNTO DELLA DOMENICA– «Una domenica di sole note positive per le giovani aquile protagoniste nella giornata odierna. Le compagini biancocelesti collezionano una vittoria con l’Under 17, mentre pareggiano l`Under 16, l`Under15 e l`Under 14 Pro.

Le aquile classe 2007 di Marco Alboni si lasciano alle spalle la sconfitta contro il Frosinone e riprendono il volo. La Lazio si aggiudica la trasferta sul campo della Ternana per 2-4. I biancocelesti prendono in mano le redini del match fin da subito e sbloccano il risultato al 21’ con Valerio Battisti. La Lazio continua a rendersi pericolosa dalle parti del numero uno rossoverde ed al 37’ arriva il raddoppio a firma di Santagostino. La Ternana accorcia le distanze prima di far rientro negli spogliatoi grazie alla rete di Turella. La prima frazione di gioco termina così 1-2. Nella ripresa sono i padroni di casa di mister Caccavale a ristabilire gli equilibri grazie al rigore concretizzato dallo stesso Turella, ma i ragazzi di mister Alboni non ci stanno ed alzano i ritmi. Al 21’ il difensore Trifelli sigla il suo primo gol stagionale e porta di nuovo i biancocelesti in avanti. I capitolini creano azioni ed occasioni ed all’ultimo minuto chiude i giochi Gabriele Celli, primo gol con l’aquila sul petto per il giocatore ex Grifone Calcio. La sfida tra Ternana e Lazio termina 2-4. L’Under 17 di Marco Alboni torna a conquistare il bottino pieno ricominciando a spiccare il volo.

Non riescono, invece, ad andare oltre il pareggio le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio. La sfida in terra pugliese tra Lecce e Lazio termina 1-1 con entrambe le marcature che arrivano nel primo tempo. Al 10’ apre i giochi il solito Francesco Reita che regala il momentaneo vantaggio ai capitolini. I padroni di casa portano il risultato in equilibrio al 31’ con Bavaro. Le squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Nella ripresa Lecce e Lazio cercano la via del gol per accaparrarsi tutta la posta in palio, ma la poca concretezza sotto porta non sblocca il risultato. Alla fine del match, la sfida del campionato nazionale Under 16 tra Lecce e Lazio termina 1-1. I biancocelesti di mister Procopio ottengono il quinto risultato utile consecutivo (tre vittorie e due pareggi).

L’Under 15 di Tobia Assumma, infine, non molla mai e, acciuffa un pari in extremis nell’ostica trasferta di Lecce. Al campo ‘Kick Off’ la sfida tra i pugliesi e la Lazio termina 3-3 con i biancocelesti costretti a rincorrere lo svantaggio di 3-0. La squadra di casa di mister Giannuzzi passa in doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Serra e Persano. Si complica la sfida delle aquile classe 2009, ma ad inizio ripresa mister Assumma effettua una girandola di sostituzioni che ravvivano il match. I biancocelesti provano a rendersi pericolosi dalle parti di Lupo, ma al 17’ è ancora il Lecce ad andare in gol grazie al rigore concretizzato dallo stesso Serra. La Lazio non ci sta e tira fuori l’orgoglio: alla mezz’ora il neo entrato La Grutta gonfia la rete per il 3-1. Al 35’ è Parla a mettere la firma sul 3-2. I biancocelesti iniziano a crederci, mentre i salentini accusano il colpo. La sfida si avvia verso la conclusione, il direttore di gara concede 5’ di recupero e la Lazio è costretta a spingere sull’acceleratore. Dopo un lungo pressing offensivo i biancocelesti vengono premiati al 2’ minuto di recupero con Gabriele La Grutta abile nel gonfiare la rete e ristabilire gli equilibri. Primi gol della stagione per l’attaccante biancoceleste che regala alla sua squadra un punto prezioso. Lecce-Lazio termina 3-3, le aquile classe 2009 di mister Assumma , di carattere, mettono in cassaforte il quinto risultato utile consecutivo in altrettante giornate di campionato disputate dai biancocelesti. Esordio casalingo dolceamaro nel campionato nazionale Under 14 Pro per i ragazzi di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 ospitano al ‘Green Club’ i pari età del Delfino Pescara, ma la rete di Caputo non basta. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Cipollone che al 24` sblocca il parziale. Nella ripresa i biancocelesti cercano di riaprire il match, ma solo al 25’ riescono a rimettere il risultato in parità, quando il neo entrato Caputo gonfia la rete per l’1-1. Negli ultimi minuti della sfida sono continui i capovolgimenti di fronte, le due compagini cercano il gol della vittoria, ma senza riuscirci. Al triplice fischio Lazio e Delfino Pescara si dividono la posta in palio. Un esordio casalingo dolce amaro per la squadra di mister Rocchi, chiamata ora all`esame del derby».