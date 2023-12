Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: molte sfide casalinghe per le giovani aquile. I dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il programma.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Nel primo fine settimana di dicembre, un ricco programma attende le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, tutte le squadre agonistiche sono impegnate all’ombra del Cupolone.

Sabato aprono la giornata i ragazzi dell’Under 15 di Tobia Assumma. Alle ore 11 la Lazio attende i pari età della Ternana al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. I biancocelesti vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta con il Frosinone e riprendere il volo verso la vetta, da non sottovalutare la squadra umbra che invece punta alla zona playoff. A seguire, alle ore 13 è la volta dell’Under 16. Stesso avversario anche per i ragazzi di Gianluca Procopio, all’11^ giornata del campionato, la Lazio non ha intenzione di abbassare la guardia e vuole difendere podio e imbattibilità.

Al Centro Sportivo ‘Green Club’ alle ore 14:30 è in programma il testa coda del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La capolista Lazio ospita l’Atletico Lodigiani ultimo della classe con 0 punti. Una sfida da non sottovalutare per le aquile classe 2010, ci sono imbattibilità e primato da difendere. Domenica pomeriggio, i ragazzi di Tommaso Rocchi sono impegnati nella trasferta di Ancona. Sfida d’alta quota del campionato nazionale Under 14 Pro. Una grande occasione per la Lazio per salire i gradini del podio contro un Ancona secondo in classifica.

Domenica mattina alle ore 11 al Centro Sportivo ‘Green Club’, i ragazzi di mister Punzi attendono il Sassuolo. L’Under 18 biancoceleste deve risollevarsi dalla sconfitta contro l’Inter per scalare la classifica. I neroverdi, terzultimi in classifica cercano punti preziosi per lasciarsi alle spalle un periodo buio.

Sul campo ‘La Borghesiana’ alle ore 14 è la volta dell’Under 17 di Marco Alboni. Le aquile classe 2007 attendono il Catanzaro. La Lazio vuole dimenticare la brutta sconfitta contro la Fiorentina, è il momento di riprendere il volo per difendere il terzo posto della classifica.

Un fine settimana ricco di impegni, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali e riprendere il volo.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-SASSUOLO

Domenica 3 Dicembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Green Club’

Under 17 Nazionali -11^ Giornata

LAZIO-CATANZARO

Domenica 3 Dicembre, ore 14 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’

Under 16 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-TERNANA

Sabato 2 Dicembre, ore 13 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’

Under 15 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-TERNANA

Sabato 2 Dicembre, ore 11 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’

Under 14 Pro – 7^ Giornata

ANCONA-LAZIO

Domenica 3 Dicembre, ore 15 ‘Stadio Dorico’ (Ancona)

Under 14 Regionali Eccellenza – 11^ Giornata

LAZIO-ATLETICO LODIGIANI

Sabato 2 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM) ».