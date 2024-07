Settore giovanile Lazio, giovane centrocampista lascia la Capitale: sarebbe a un passo da QUEL club. Le ultime

Lorenzo Chiucchiuini, in forz alla Lazio starebbe per lasciare la Capitale per approdare in un’altra squadra di Serie A. Come riporta Tuttomercatoweb.com il giovane centrocampista approderà presto all‘Empoli, dove potrebbe giocare con la Primavera del club toscano.

Il giocatore era finito anche nel mirino di società come Fiorentina e Cesena, ma alla fine la firma con l’Empoli sembra essere ormai cosa scontata.