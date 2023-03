Settore Giovanile, D.t Bianchi: «Vittoria fondamentale ma ci siamo...»

Settore giovanile, il direttore tecnico biancoceleste commenta a caldo l’importante vittoria della Lazio con l’Imolese

Al termine della partita del settore giovanile della Lazio contro l’Imolese ha parlato ai microfoni di Lazio Style il direttore tecnico della Lazio Bianchi, il quale rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Oggi purtroppo abbiamo commesso una grande ingenuità, sono certo che Sanderra in settimana si farà sentire. Ci siamo complicati la vita da soli, non siamo soddisfatti del secondo tempo. Nella costruzione di calciatori professionisti episodi come quello di oggi non sono accettabili, la mia è una presa di posizione dura.

I ragazzi devono capire che vogliamo tornare in Primavera 1 e non possiamo permettere scelte sbagliate che mettano in difficoltà la squadra. Interverremo, nei modi corretti, per far capire come si diventa professionisti, a prescindere dal risultato in campo.

Ovviamente ci sono anche cose positive nella vittoria di oggi, anche se a livello di gioco c’è stato un passo indietro. Gonzalez? Non aveva i 90′ nelle gambe ma è rimasto in campo fino alla fine, mostrando un attaccamento importante. Oggi lo abbiamo visto giocare a centrocampo, si sta inserendo bene. Ovviamente ci sono alcuni equilibri da trovare ma c’è un’ottima organizzazione, con Floriani Mussolini che spinge e Bedini che rimane più bloccato.