Settore Giovanile, ecco come si è comportata la Lazio negli impegni odierni degli Under 16 e degli Under 18: le ultime

Settore Giovanile, ecco come hanno giocato gli Under 16 e gli Under 18 della Lazio: le ultime novità sui loro impegni di campionato

Tornano i grandi impegni del settore Giovanile della Lazio che questo weekend sfideranno Gli Under 18 del Milan e gli Under 16 contro l’Empoli. La società capitolina ha comunicato tutte le info necessarie su queste due avvincenti sfide. Ecco le parole del Club sul proprio sito ufficiale:

UNDER 18 – «Alla penultima giornata del campionato Under 18, la Lazio ospita tra le mura amiche il Milan, sfida che termina a reti inviolate. Le aquile di Francesco Punzi provano a fare la partita per difendere il sesto posto della classifica, ultimo piazzamento utile per accedere ai playoff. Il Milan non rimane a guardare e non concede molti spazi ai biancocelesti. Le aquile classe 2007 non riescono ad essere concrete sotto porta, mentre i rossoneri di mister Visconti, non impensieriscono troppo la retroguardia capitolina. Al triplice fischio, al `Salaria Sport Village`, Lazio-Milan termina 0-0. I ragazzi di mister Punzi rimangono al sesto posto della classifica, con l`Empoli che insegue a tre punti di distanza. L`ultima giornata, la Lazio affronterà la Fiorentina, sfida decisiva per staccare il pass per i playoff».

UNDER 16 – «Iniziano i quarti di finale del campionato nazionale Under 16 ed incomincia in salita il percorso della Lazio. La squadra di Simone Rughetti perde la partita d`andata contro l`Empoli 1-4. I biancocelesti partono con la quinta ingranata e dopo appena 5 giri di lancette passano in vantaggio: è Clarizia a spedire la sfera in fondo al sacco per l`1-0. Tre minuti più tardi, lo stesso numero 9 biancoceleste rimedia un rosso diretto e viene mandato sotto la doccia anzitempo. La Lazio rimane in inferiorità numerica, episodio che mette in notevole difficoltà la squadra di mister Rughetti. La Lazio prova a riassestarsi per cercare di fare la partita, ma l`Empoli trova la rete del pari al 23` con Lupoli. Cinque minuti più tardi Biondini sigla il gol dell`1-2, ma prima di far rientro negli spogliatoi i toscani guidati da mister Polverini trovano anche la terza rete per il parziale di 1-3, questa volta è Murolo a mettere la firma sul match. Nella ripresa, la Lazio cerca di accorciare le distanze, una ghiotta palla arriva sui piedi di Martellucci, ma il capitano biancoceleste è impreciso ed il risultato rimane invariato. Al 14` i toscani calano il poker con il neoentrato Isisori, la Lazio cerca di limitare i danni e prova a chiudere tutti gli spazi, non concedendo molto agli avversari. Bravo anche il portiere Ronci, entrato al posto dell`infortunato Patarini, che non si fa cogliere impreparato. Sul finale, le aquile sfiorano la rete con il neo entrato Alessandrini, ma al triplice fischio il risultato non cambia: Lazio-Empoli termina 1-4. Nella sfida di ritorno, in terra toscana, la Lazio di mister Rughetti dovrà farà un`impresa per cercare di ribaltare il risultato».