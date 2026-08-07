Sirene dalla Serie B per Serra! Il giovane talento piace, ma il futuro è un rebus

La Serie B bussa alla porta della Lazio: forte interesse per Federico Serra, ma il futuro è da scrivere

Il precampionato estivo della Lazio sta regalando sorprese inaspettate e conferme importanti, capaci di esaltare la programmazione e il lavoro del settore giovanile biancoceleste. Tra i protagonisti assoluti di questa fase di preparazione spicca senza dubbio il nome di Federico Serra, esterno offensivo classe 2006 reduce da un percorso di crescita straordinario vissuto interamente con la maglia della Primavera.

Dopo aver brillato sotto gli occhi attenti dello staff tecnico, il giovane talento sta sfruttando al massimo la grande opportunità concessa nel ritiro della prima squadra agli ordini di Gennaro Gattuso, mettendosi in luce non soltanto per la pregevole rete realizzata contro l’Avellino, ma per una continuità di rendimento impressionante mostrata sul campo verde.

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Il futuro di Federico Serra e l’interesse della Serie B

Le ottime prestazioni offerte dal promettente esterno non sono passate inosservate agli addetti ai lavori, scatenando un autentico domino di mercato attorno al suo cartellino. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, le giocate e la personalità messe in mostra dal classe 2006 hanno attirato le attenzioni mirate di diversi club militanti nel campionato di Serie B, pronti a sondare il terreno per assicurarsene le prestazioni in prestito. La dirigenza valuta con attenzione le offerte pervenute, consapevole che un’esperienza nel campionato cadetto potrebbe accelerare in modo decisivo la definitiva maturazione del ragazzo.

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La permanenza alla Lazio come vice di Mattia Zaccagni

Nonostante il pressing serrato proveniente dalla cadetteria, per il giovane gioiello biancoceleste resta apertissima anche l’ipotesi di una permanenza a Formello in vista della nuova stagione agonistica. Mister Gennaro Gattuso e la società riflettono sulla possibilità di trattenere il talento in rosa per consentirgli di giocarsi le proprie carte e ricoprire il ruolo di preziosa alternativa nel reparto offensivo, agendo eventualmente come vice di Mattia Zaccagni. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane, valutando con estrema attenzione le reali proposte di mercato che arriveranno sulla scrivania del club!