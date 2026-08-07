Intreccio Ivanovic: la Lazio chiama, ma il Como irrompe a sorpresa sul croato

Non solo Lazio sul gioiello croato! L’intreccio Ivanovic si infiamma con il Como che irrompe prepotentemente nella trattativa

Il calciomercato estivo regala colpi di scena e inserimenti a sorpresa per assicurarsi i talenti più brillanti del panorama internazionale. Nelle ultime ore, le attenzioni delle principali società della massima serie si sono concentrate con decisione su un profilo di spessore internazionale in uscita dal club portoghese. Franjo Ivanovic è finito ufficialmente nel mirino del Como, scatenando una concorrenza serrata che vede in prima linea anche la Lazio e il Real Betis per rinforzare il reparto avanzato. Come riporta Nicolò Schira, i lariani, però, non hanno contatti da tre settimane.

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L’affondo del Como e la richiesta per Franjo Ivanovic

La trattativa per strappare il centravanti croato al Benfica entra nel vivo grazie alla forte e specifica richiesta avanzata da Cesc Fabregas, tecnico dei lariani che segue il giocatore addirittura da oltre un mese. La valutazione economica fatta dalla società lusitana si aggira intorno a una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per arrivare alla cessione definitiva. Un investimento importante che il club lombardo sembra intenzionato a valutare con attenzione, superando la concorrenza della Lazio, la quale preferirebbe percorrere la strada del prestito con diritto di riscatto.

Le strategie offensive e le uscite necessarie per il Como

Per concretizzare l’arrivo dell’attaccante classe 2003, la dirigenza comasca dovrà necessariamente sfoltire il reparto offensivo per liberare spazio in rosa. Con il rientro dal prestito di Azon dall’Ipswich e la presenza di Álvaro Morata e Tasos Douvikas – quest’ultimo considerato un punto fermo e centrale nel progetto tecnico – almeno uno dei centravanti attuali dovrà fare le valigie. Le prossime settimane saranno determinanti per capire quale maglia indosserà Franjo Ivanovic, con il Como pronto a sferrare l’assalto decisivo per regalare un grande colpo ai propri tifosi.