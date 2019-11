Serie A – Il Torino travolge il Brescia, l’Inter al primo posto in classifica

S’impone il Torino di Mazzarri: 4 reti al Brescia. Belotti e Berenguer affossano i padroni di casa

INTER-VERONA – Vince anche l’Inter in questo secondo anticipo. Verre ha portato in vantaggio i suoi dal dischetto, abbattendo l’umore dei nerazzurri. Il volto della partita cambia dopo l’intervallo: Vecino al 65′ e Barella all’83’ guidano la rimonta della squadra di Conte che si piazza, momentaneamente, al primo posto in classifica.

BRESCIA-TORINO – È il primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Sorride Mazzarri che, sulla panchina dei granata, non sta vivendo un periodo fortunato: i suoi ragazzi si sono imposti per 4-0 sui padroni di casa.

Novanta minuti quasi a senso unico, indirizzati già dal 15′ dal rigore trasformato da Belotti. Il Gallo ha poi avuto la possibilità di firmare anche il 2-0 sempre dal dischetto.

Il Brescia, in dieci uomini già a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ha tentato il cambio di marcia col solo risultato di incassare altre due reti da Berenguer.