Serie A, Ferrero categorico: «Riprendere non ha senso»

Il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha detto la sua sulla ripresa del campionato in un’intervista

Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria, non ha dubbi: il campionato non può riprendere. Lo ha dichiarato senza mezzi termini attarverso le colonne del Secolo XIX:

«Riprendere non ha senso: i calciatori non sono macchine. È la tragedia di tutti. Lavoro e calcio, stessa ricetta: solo uniti si vince. La politica si compatti, ora i colori non contano. Il pallone trovi una soluzione globale: sia la Fifa a dettare i tempi».