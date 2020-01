Immobile guida la classifica dei marcatori con 23 reti: inseguono Lukaku con 12 e Joao Pedro con 11 gol

Immobile in testa alla classifica e raggiunge quota 23. Il centravanti sta polverizzando tutti i record e sta riscrivendo il proprio nome negli annali della storia centenaria della Lazio. La corsa al titolo non sembra avere rivali, il bomber biancoceleste ha allungato le distanze sugli inseguitori ma quest’ultimi di certo non hanno alcuna intenzione di rendergli le cose facili.

Ecco la classifica marcatori Serie A della stagione 2019/2020:

Classifica marcatori Serie A 2019/2020

Immobile – 9 rig. (Lazio); 13 GOL: Ronaldo – 4 rig. (Juventus);

D. Zapata (Atalanta), Correa (Lazio), Petagna – 2 rig. (Spal), Milik (Napoli), Gomez (Atalanta); 5 GOL: Cornelius (Parma), Balotelli (Brescia), Palacio (Bologna), Kouame (Genoa), Mancosu – 4 rig. (Lecce), Dybala – 1 rig. (Juventus), Gosens (Atalanta), Simeone (Cagliari), Kolarov – 2 rig. (Roma), Higuain (Juventus), Orsolini (Bologna).