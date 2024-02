Juric avvisa la Lazio: «Vogliamo preparare al meglio le prossime gare in casa» Le parole del tecnico dei granata

Ivan Juric, in conferenza stampa, ha parlato dopo il pareggio tra Toro e Sassuolo, delle prossime due gare che vedranno impegnati i granata, ovvero quella con il Lecce ed il recupero contro la Lazio:

«Adesso avremo due partite in casa (Lecce e poi il recupero contro Lazio, ndr), e vogliamo prepararle al massimo. La mia sensazione è che ci siamo, la squadra si esprime bene ma non siamo ancora al 100%. È per questo che tutti vogliamo metterci qualcosa in più: possiamo fare meglio. Ci sono tantissime cose positive che abbiamo costruito in questi mesi. Io per il futuro sono molto ottimista»