Serie A, Tommasi sbotta: «Fermiamo il campionato!»

Il Presidente dell’Assocalciatori, apprese le novità dovute al Coronavirus, non ci sta più e chiede la sospensione della Serie A

La ultime novità riguardo la situazione sanitaria in Italia non lasciano ben sperare per il futuro: la Lombardia si barrica, i contagi continuano ma la Serie A non si ferma.

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, data la situazione surreale, vuole difendere la sua categoria ed alza i toni, chiedendo la chiusura del torneo nazionale. Su Twitter, infatti scrive: «Fermiamo il campionato!! Serve altro? Stop football!!».