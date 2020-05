Serie A, se lo stop sarà definitivo si a promozioni e retrocessioni, scudetto non asseganto

Serie A, questo il piano della Figc nel caso in cui lo stop per il calcio diventerà definitivo senza terminare la stagione

La speranza è ancora quella di portare a termine la stagione ma purtroppo il calcio dovrà avere anche un piano B nel caso in cui lo stop sia definitivo. Il Corriere dello Sport ha provato a fare il punto della situazione.

Se il campionato non verrà portato a termine ci saranno comunque promozioni e retrocessioni: la Serie A rimarrà a 20 squadre, scartata quindi l’ipotesi di una stagione a 22 squadre. Lo scudetto invece non dovrebbe essere assegnato, al contrario di come successo in Francia.