Serie A, la Spal esonera Semplici: il comunicato

Serie A, salta un’altra panchina nel massimo campionato: la Spal ha esonerato Semplici

Fatale la sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Finisce l’avventura di Semplici sulla panchina della Spal. Ecco il comunicato della società.

«SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣

⁣La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni».