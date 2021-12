Serie A per Inter e Milan: si profila l’atteso duello Scudetto

Il girone d’andata della Serie A si chiude con l’Inter in fuga e con il Milan primo antagonista per le debacle di Napoli e Atalanta

Dalle sette sorelle d’estate a un duello d’inverno per la leadership della Serie A. Cambiano le stagioni e cambiano le prospettive di un campionato che alla conclusione del girone d’andata di fatto sta ricalcando la classifica finale dello scorso maggio.

Sette vittorie consecutive e sei gare senza reti al passivo. L’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato marcia ancor prima di quel che fece la squadra di Conte. E con una qualità di gioco che nelle ultime settimane ha toccato vette raramente sfiorate nel passato.

La vittoria risicata sul Torino è stata senza dubbio la meno convincente del filotto, complice soprattutto la solidità e l’organizzazione dei granata. Ma è bastata la palla in buca d’angolo di Dumfries, decisamente on fire nel mese di dicembre, per mantenere le quattro lunghezze sui cugini, primi e forse unici veri rivali in chiave Tricolore.

