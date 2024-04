Serie A, la Roma allunga sulla Lazio dopo il derby: la classifica aggiornata post vittoria giallorossa nel match

Un gol di Gianluca Mancini ha regalato alla Roma la vittoria nel derby con la Lazio, appena terminato con il risultato di 1-0 per i giallorossi.

Gran passo in avanti per la squadra di De Rossi in vista Champions, attualmente a -2 dal quarto posto e 9 lunghezze avanti ai biancocelesti.

Inter 79

Milan 68**

Juventus 59

Bologna 57

Roma 55**

Atalanta 50*

Lazio 46**

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29**

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 25**

Salernitana 15**

**Una gara in più

* Una gara in meno