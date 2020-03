Serie A, il Napoli propone una soluzione per il caos rinvii

Ieri la Lega ha deciso di rinviare cinque partite a causa del Corona Virus. Arriva la proposta del Napoli per non complicare i calendari

Anche questa settimana il campionato si è fermato a causa dell’epidemia che ha colpito il nord del paese. Cinque gare che dovevano essere giocate a porte chiuse, sono state rinviate a maggio causando un vero caos tra le società.

Molte si dicono defraudate e gridano allo scandalo per il campionato falsato. Giocare molte partite a maggio, quando molte cose potrebbero essere cambiate effettivamente ha poco senso e per questo il Napoli, tramite il capo della comunicazione Nicola Lombardo che ha parlato a Radio Kiss Kiss, ha avanzato una proposta: «Ci troviamo di fronte ad un’emergenza mondiale e bisogna rispettare le decisioni perché il calcio è un’industria che va tutelata. Chiediamo che le due semifinali di Coppa si giochino a maggio e Juve-Inter mercoledì prossimo. A noi sembra questa la soluzione più giusta, si cerca di falsare meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato. Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, sarebbe più giusto per la tutela dello stesso e delle singole squadre se si giocasse il big match questo mercoledì ed il trofeo nazionale a maggio».