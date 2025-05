Serie A come si posiziona la Lazio in questa corsa verso la quarta posizione in classifica: il punto sulla squadra di Baroni

Si prospetta un finale di stagione ricco di emozioni e di entusiasmo per i tifosi della Lazio che si ritrovano a pochissime giornate dalla fine del campionato a lottare per qualificarsi alla coppa dalle grandi orecchie.

La classifica aggiornata vede l’Atalanta posizionata terza in classifica a quota 68 punti, a +5 dal quinto posto, mantenendo così una sufficiente tranquillità in ottica della prossima Champions League. La quarta posizione è quella più incerta. A questo posto attentano infatti Juventus, Roma e Lazio, tutte a 63 punti.

Per questa ragione non è poi così improbabile che almeno due squadre terminino a pari punti. In questo caso sarebbe la Roma a trovarsi in vantaggio grazie ai punti ottenuti contro le altre due squadre. Il Bologna al momento copre la settima posizione a quota 62 punti rimanendo così in piena corsa, mentre la Fiorentina è si trova a -4 dal quarto posto dopo la sconfitta contro i giallorossi. La prossima giornata quindi potrebbe essere già decisiva.