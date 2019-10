Serie A, tra i nuovi difensori, dopo Cetin, Vavro è quello che ha giocato meno

Il difensore biancoceleste è sceso in campo solo per 86 minuti, meno di una gara completa da inizio stagione

La Lazio si prepara per l’importante match di domani di Europa League contro il Celtic. Con molta probabilità in difesa sarà il turno di Vavro, un altro esame per lo slovacco approdato nella Capitale in estate.

L’acquisto del difensore è di quelli importanti per i capitolini: 12 milioni ma le presenze tardano ad arrivare. Come riporta il Corriere dello Sport infatti dei “nuovi arrivati” in serie A in materia di difensori il bianococelste è penultimo con appena 86 minuti giocati. Dietro di lui solo Cetin della Roma che ancora non è sceso in campo neanche un minuto in questa stagione. In testa c’è invece Rrahmani dell’Hellas Verona (709′), seguito da Zapata del Genoa (630′) e Mancini della Roma (558′).