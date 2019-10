FORMELLO Lazio, rifinitura in ottica Celtic: out Luis Alberto

FORMELLO Lazio: sintesi dell’allenamento svolto in vista del match di giovedì sera in Europa League contro gli scozzesi il Celtic. Le indicazioni della seduta prima del viaggio e la probabile formazione scelta dal mister Simone Inzaghi

A Glasgow sarà turnover per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste manderà in campo qualche volto nuovo, anche se non in maniera esagerata. La sorpresa di giornata a Formello per la Lazio è Vavro che in difesa giocherà al centro tra Bastos e Acerbi. In mezzo rientra Lucas Leiva, mentre sulle fasce si rivedranno Lazzari e Jony. Segnali positivi arrivano da Strakosha, impiegato dallo staff portieri per ogni esercitazione. In attacco la coppia sarà formata da Caicedo e Correa, con Immobile inizialmente in panchina.

INFERMERIA LAZIO

Assente per la seduta odierna Luis Alberto (affaticamento muscolare), salterà la trasferta scozzese. Resteranno a Roma come lo spagnolo anche Radu e Marusic (ultima giornata di squalifica). Si sono allenati, seppur fuori dalla lista Uefa, i giovani André Anderson e Jorge Silva, insieme all’ormai recuperato Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

Per la prima volta in competizioni UEFA, la Lazio affronterà una squadra scozzese. All’importante sfida, così i biancocelesti dovrebbero scendere in campo al “Celtic Park”:

FORMAZIONE LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Berisha, Lulic, Immobile. All.: Inzaghi.

CELTIC – LAZIO: A GLASGOW ARRIVA LA POLIZIA ANTIMAFIA PER I TIFOSI LAZIALI

CELTIC – LAZIO: ECCO QUANTI SUPPORTERS BIANCOCELESTI SONO ATTESI

SCOZIA, CHE CONSIDERAZIONE: QUANTI COMPLIMENTI PER LA LAZIO DI INZAGHI