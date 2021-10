Ultime Notizie Serie A: Napoli e Milan fanno sul serio, Wenger e il Mondiale

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Torino, Juric non ci sta: tempi di recupero troppo lunghi dagli infortuni – L’allenatore del Torino Ivan Juric non ci sta e punta il dito contro la gestione degli infortunati. La notizia

Ore 9.15 – Lotta scudetto, Sconcerti: «Napoli squadra superiore. Osimhen come Riva» – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto elogiando le qualità del Napoli di Spalletti. Le parole

Ore 8.40 – Wenger spinge: «Sono un evoluzionario. Il Mondiale quadriennale non ha più senso» – Arsene Wenger non si distacca dalla sua idea di cambiare il calcio, portando in particolare il Mondiale ogni due anni. Le parole

Ore 8.20 – Serie A: questo Napoli fa sul serio, ma il Milan ancora di più – La lotta Scudetto infiamma la Serie A con le vittorie pesantissime di Napoli e Milan, sempre più candidate principali per il titolo. L’editoriale