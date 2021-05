Serie A, arriva la norma anti spese folli: ecco i dettagli

Arriva ufficialmente in Serie A la norma anti spese folli. Ma che cosa prevede? Ecco tutti i dettagli nello specifico

Arriva ufficialmente in Italia e in Serie A la nuova norma anti spese folli. Infatti, a partire dalla prossima stagione, tutti club della massima serie, ma anche della Serie B, non potranno spendere per il monte ingaggi più della cifra di quest’annata.

RISCHI – Nel caso di violazioni, la pena consisterà nel blocco del mercato, a meno che non presentino come garanzia una fideiussione a copertura dell’eccedenza. La prima verifica ci sarà il 31 luglio. La regola vieta il superamento del 100% del budget, percentuale che l’anno prossimo scenderà al 90% e tra due stagioni all’80%. Un’eccezione è però prevista per le squadre neo-promosse, che potranno alzare il massimale del 60% rispetto alle spese di questa stagione, invece chi retrocede dovrà abbatterle del 30%.