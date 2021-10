Serie A, ecco chi è il miglior marcatore dell’anno solare FOTO

Vlahovic batte Immobile, Ronaldo e altri bomber della Serie A in una speciale classifica riferita all’anno solare 2021

Meglio di Ronaldo e Immobile. Ma anche di Muriel, Lautaro Martinez, Simy e Insigne. È Vlahovic il miglior marcatore della Serie A nell’anno solare 2021.

21 – Dusan #Vlahovic è il miglior marcatore della Serie A nell’anno solare 2021 (21 gol). Predatore. pic.twitter.com/hZffxNBcyO — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 5, 2021

L’attaccante della Fiorentina è in vetta solitaria nella speciale classifica riportata via Twitter da Opta con 21 reti. Ben 4 in più di Ronaldo e Immobile che in tutto il 2021 sono andati in rete 17 volte a testa.