Serie A, «Tutti uniti per la stessa squadra: medici, infermieri, cittadini» VIDEO

Serie A, un bellissimo messaggio quello postato sui canali social: 20 club ma un unico team tutti uniti per la stessa squadra

Un momento unico nella sua storia quello che si sta vivendo non solo in Italia ma in tutto il mondo. L’emergenza legata al coronavirus ha di fatto imposto lo stop a qualsiasi genere di attività, calcio compreso.

Proprio per questo motivo questo è il momento di restare uniti finché il peggio non sarà passato. Ed è proprio questo l’invito che fa la Lega di Serie A con un bel post pubblicato sui suoi canali social: «20 club, 1 unico solo grande team. Tutti uniti per la stessa squadra: medici, infermieri, cittadini».