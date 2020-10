Serie A, l’Atalanta batte il Crotone e vola al secondo posto

Una doppietta di Muriel rilancia l’Atalanta in classifica.

Vince non senza qualche difficoltà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Crotone di Stroppa. All’Ezio Scida termina 2-1 in favore dei bergamaschi, trascinati da una doppietta di Luis Muriel nel primo tempo. Per i padroni di casa, la rete della bandiera è firmata da Simy. Tre punti che consentono alla Dea di rilanciarsi, dopo le ultime due uscite contro Napoli e Sampdoria, e raggiungere momentaneamente il secondo posto in classifica, alle spalle del Milan capolista.