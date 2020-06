Serie A, il miglior realizzatore dal dischetto è della Lazio FOTO

Trasfermarkt.it illustra i migliori rigoristi della Serie A nell’ultimo decennio. Al primo posto c’è un giocatore della Lazio

A breve tornerà la Serie A e con lei anche le esultanze ad ogni rete, sia su azione che dal dischetto.

Come ricorda Trasfermarkt.it, a breve ricorrerà l’anniversario della gara con più rigori assegnati nel campionato italiano. Per questo il portale ha voluto elencare i migliori tiratori dagli undici metri dell’ultimo decennio nel torneo nazionale. Il primo posto è occupato da Ciro Immobile, attaccante della Lazio, con 29 reti. Il bomber è seguito da Quagliarella e Totti. All’interno della classifica troviamo anche Antonio Candreva che, durante la sua permanenza in biancoceleste, è andato a segno ben 18 volte.

