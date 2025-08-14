Serie A, il commento dell’ex centravanti sul campionato italiano: «Lo vedo aperto con Napoli, Inter, Milan, Juve e le romane»

Serie A, l’ex centravanti tedesco parla del legame con il club friulano e della competitività del campionato italiano

Oliver Bierhoff, protagonista indiscusso della Serie A negli anni ’90 e simbolo dell’Udinese, non ha mai nascosto l’affetto per la piazza friulana. Il centravanti tedesco, ricordato per il suo straordinario gioco aereo e la capacità realizzativa, ha lasciato un segno profondo in Italia, diventando un punto di riferimento per i tifosi e per l’intero movimento calcistico nazionale.

Parlando del suo passato, Bierhoff ha ricordato l’atmosfera speciale di Udine, sottolineando il valore umano e sportivo di quell’esperienza: una tappa che lo ha formato sia come calciatore che come uomo. Il legame con i tifosi bianconeri è rimasto intatto, e non sorprende che, ancora oggi, segua con attenzione le vicende del club.

A metà della sua analisi, l’ex attaccante ha aperto uno sguardo sul presente, rivelando la sua visione sulla nuova stagione di Serie A: «Il campionato? Lo vedo aperto con Napoli, Inter, Milan, Juve e le due squadre romane (Roma e Lazio)». Parole che mettono in evidenza un torneo competitivo, con diverse formazioni pronte a lottare per lo scudetto.

Bierhoff ha anche lanciato un messaggio di incoraggiamento alla sua Udinese, augurandosi che possa competere per un posto in Europa. Un desiderio che non nasce solo dalla nostalgia, ma anche dalla consapevolezza che la squadra, con la giusta organizzazione, possa ambire a traguardi importanti.

Il tedesco non ha dimenticato il Milan, club con cui ha vinto e dove ha lasciato un ricordo positivo: secondo lui, i rossoneri devono almeno tornare in Champions League, obiettivo coerente con la loro storia e ambizione.

Con la nuova stagione alle porte, le parole di Bierhoff tracciano un quadro di equilibrio e incertezza, dove il fascino della Serie A si unisce alla speranza di rivedere piazze storiche e squadre sorprendenti tra le protagoniste.