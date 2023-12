Serie A, il calciomercato di gennaio si complica: salta il Decreto Crescita

Serie A, la proroga del Decreto che ha caratterizzato diverse trattative di mercato salta: ecco cosa cambia d’ora in poi

Se molti calciatori anche di spessore sono riusciti ad approdare in serie A, tecnici compresi, è grazie al Decreto Crescita che con al riduzione dei costi ha permesso ai club di muoversi sul mercato. Secondo quanto viene riportato da Ansa, tale Decreto che inizialmente doveva essere prorogato non esisterà più complicando i piani delle squadre, Lazio compresa, in vista di Gennaio.