Serie A, Gilardino sogna l’Europa: «C’è volontà di migliorarsi»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, nel post partita della gara contro il Lecce. I dettagli

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lecce, vinto per 2-1.

OBIETTIVO EUROPA – «Nella mia carriera penso di aver avuto equilibrio, e cerco di trasmetterlo adesso anche da allenatore. L’equilibrio è determinante, soprattutto in una piazza come questa. Ora ci godiamo questa serie positiva. L’obiettivo? Mentalmente, come ambizione, è quello di raggiungere prima possibile la quota salvezza. Allo stesso tempo sappiamo le potenzialità che questa squadra può avere anche in futuro, c’è la volontà di migliorarsi velocemente».