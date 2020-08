Serie A, Ghirelli: «Il rischio è che la ripresa sia peggio di quest’anno»

Le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli a margine del Consiglio Federali tenutosi oggi.

«Le elezioni per la carica di presidente della Figc si terranno il 15 marzo a Roma». Lo ha anticipato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine del consiglio federale che si è da poco concluso in via Allegri. «Se penso alla Serie C senza pubblico, senza sponsor, sperando che il Governo approvi il credito d’imposta: diventa drammatica la situazione per noi, non si regge. Rischia che la ripresa sia peggiore di questo anno».