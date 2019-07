Serie A, domani la composizione del calendario: tutte le info per diretta tv o streaming

Domani alle ore 18:45, inizierà il cerimoniale per il nuovo calendario di Serie A 2019/2020. Ecco tutte le info per seguire l’evento in tv o streaming

Manca poco meno di un mese all’inizio della nuova Serie A, che domani avrà il suo calendario. La data di apertura è il sabato 24 agosto, con le partite spalmate in due giorni. L’ultima giornata è invece in programma per domenica 24 maggio 2020. Tre saranno i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Mentre 4 saranno le soste per le nazionali: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Bocciate dopo un solo anno le partite durante le vacanze di Natale. In quel periodo ci sarà la Coppa Italia, mentre la pausa del campionato andrà dal 23 dicembre al 5 gennaio.

TV E STREAMING – La composizione del calendario si terrà all’interno degli studi di Sky e la trasmissione verrà trasmessa sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. Oltre ai canali televisivi, l’evento andrà in onda anche in streaming su Sky Go. La conduzione spetterà a Leo Di Bello e Giorgia Cenni, assistiti dal commento tecnico di Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. L’inizio del collegamento è previsto alle ore 18.45.