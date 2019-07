Coppa Italia, ecco il tabellone 2019/2020: possibile derby di Roma in finale – FOTO

La Lega Calcio ha comunicato il tabellone di Coppa Italia della stagione 2019/2020. Lazio estratta con il numero 8

Sono iniziati alle ore 15:00 i sorteggi della nuova Coppa Italia 2019/2020. Alla competizione parteciperanno 78 squadre comprese tra Serie A, Serie B, Serie C e Lega Nazionale Dilettanti. Rientra nelle 8 teste di serie la Lazio, campione in carica del torneo nazionale.

FORMULA – Il sorteggio non è stato benevolo con i biancocelesti, che tra le 8 big sono stati i più sfortunati. La regola è sempre la stessa, ovvero, chi ha il numero più basso gioca in casa il turno in gara unica. La squadra di Inzaghi è stata accoppiata al numero 8 (il più alto tra le big ndr), e nella parte di tabellone con Atalanta, Inter e Napoli. Proprio gli azzurri saranno con molta probabilità glia avversari dei quarti. Se così fosse, il match in gara unica verrebbe giocato al San Paolo, avendo i partenopei il numero 1. Fuori casa anche l’eventuale semifinale di ritorno, considerando che tutte le big hanno un numero più basso della Lazio. L’ipotetica semifinale, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere con una tra Atalanta e Inter. Dall’altra parte del tabellone invece Milan, Juventus, Roma e Torino. Possibile derby di Roma solo in finale. La Lazio entrerà in gioco dagli ottavi, che si disputeranno il 15 e 22 gennaio. Con molta probabilità l’avversario sarà l’Hellas Verona. Quarti di finale in trasferta, così l’eventuale ritorno della semifinale per la Lazio. Proprio come la passata edizione il cammino è complicato, la speranza però è che l’esito finale sia lo stesso.

Ecco i numeri per le teste di serie:

1 – Napoli

2 – Juventus

3 – Milan

4 – Inter

5 – Atalanta

6 – Torino

7 – Roma

8 – Lazio