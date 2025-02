Serie A, la classifica marcatori aggiornata: ecco chi c’è sul podio della lista

Serie A, di seguito la lista aggiornata dei marcatori del campionato italiano

Per quanto riguarda la classifica marcatori, Kolo Muani in Serie A si rivela un fattore per questa Juve. Di seguito la lista aggiornata ecco chi c’è per la Lazio:

M. RETEGUI 16

M. THURAM 13

M. KEAN 13

A. LOOKMAN 10

L. MARTINEZ 9

L. LUCCA 9

T. CASTELLANOS 8

A. DOVBYK 8

S. ESPOSITO 8

R. LUKAKU 8

D. VLAHOVIC 8

N. KRSTOVIC 7

C. ADAMS 7

T. REIJNDERS 7

R. ORSOLINI 7

M. ZACCAGNI 7