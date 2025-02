Serie A, la classifica aggiornata dopo Empoli-Milan 0-2

Serie A, alla luce della vittoria dei rossoneri al Castellani ecco come cambia la classifica del torneo in attesa di Lazio-Monza

Volge verso la sua conclusione il sabato di serie A, che vedrà invece domani in campo la Lazio in casa contro il Monza di Bocchetti. Alle 18 al Castellani è sceso in campo il Milan che vince anche contro l’Empoli, confermando quanto di buono ha fatto anche con la Roma in Coppa Italia. Questa la classifica aggiornata del torneo

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 50**

Juventus 43**

Fiorentina 42

Lazio 42

Milan 38

Bologna 37*

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Hellas Verona 23**

Lecce 23

Como 22**

Empoli 21**

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13