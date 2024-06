Serie A, sempre meno all’inizio del CALCIOMERCATO: le date UFFICIALI

Serie A, si avvicina l’inizio del CALCIOMERCATO: le date UFFICIALI dell’inizio della sessione di mercato

In attesa dell’inizio della preparazione estiva per la Lazio, , il club attende con trepida attesa l’inizio del calciomercato, per rinforzare la rosa biancoceleste

Sessione che ha già una data fissata di inizio, con alcuni club che stanno pianificando ancora la strategia da seguire, mentre altri hanno già intavolato e concluso trattative che in Italia verranno ufficializzate a partire dal 1° luglio. È questa la data da cerchiare in rosso sul calendario e segnerà l’apertura della finestra estiva. Il tutto dovrà avvenire entro e non oltre il 30 agosto.