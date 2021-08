Serie A bentornata: sabato a tinte nerazzurre, partite del cuore per Sarri e DiFra

Scatta la Serie A 2021-2022 con un sabato sera che testerà immediatamente la temperatura di Inter e Atalanta

Bentornata Serie A. Il giorno più atteso da tutti i tifosi è finalmente arrivato con l’edizione numero 120 del massimo campionato di calcio italiano, la novantesima a girone unico.

E toccherà proprio all’unico club sempre presente inaugurare il nuovo torneo. A San Siro sarà infatti l’Inter campione d’Italia in carica a battezzare una stagione nella quale i nerazzurri battaglieranno per raggiungere la seconda stella della propria storia.

Estate turbolenta, però, quella del Biscione tra cessioni dolorose e il cambio in panchina che regalerà la grande chance della carriera a Simone Inzaghi. Al tecnico piacentino l’onere di non far rimpiangere Antonio Conte e di stuzzicare nuovamente l’appetito di uno spogliatoio che ha raggiunto l’apice e ora dovrà dimostrare di saperci restare.

