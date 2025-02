Serginho avvisa la Lazio: «Per il quarto posto anche il Milan c’è e un eventuale vittoria a Bologna aiuterebbe il club»

Serginho, l’ex rossonero si esprime sulla lotta Champions che riguarda la Lazio e si sbilancia anche in vista di domenica sera

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport alla luce della partita del suo Milan con il Bologna, e in prossimità della sfida di domenica con la Lazio, Serginho si esprime sulla lotta Champions rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

LOTTA CHAMPIONS – Per il Milan è come una finale: un successo riaprirebbe la corsa al quarto posto. A cosa succederebbe in caso di sconfitta invece preferisco non pensare: non dico che sarebbe finita, ma restando a meno otto dalla Juventus, una rimonta diventerebbe complicata