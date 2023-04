Sereni: «Provedel? Non lo conoscevo molto però mi ha sorpreso»

Sereni, l’ex portiere della Lazio nel consueto match program biancoceleste ha parlato di Provedel elogiando le sue qualità

Alla vigilia della partita contro il Torino, nel consueto match program della Lazio Matteo Sereni rilascia alcune dichiarazioni parlando di Provedel

PROVEDEL – «Sarò sincero, non lo conoscevo bene. Ho iniziato seguirlo solo da quando giocava nello Spezia, è cresciuto molto. Ha sfruttato bene l’occasione, non era facile, soprattutto in una piazza particolare come Roma. Si è subito integrato, dimostrando di essere anche un ragazzo serio, con la testa sulle spalle».