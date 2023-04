Sereni: «La Coppa Italia del 2004 mi consentì di sfruttare...»

Sereni, l’ex portiere della Lazio ha parlato nel consueto match program biancoceleste soffermandosi sulla coppa Italia 2004

Alla vigilia della partita di campionato contro il Torino, ha parlato nel match program della Lazio Matteo Sereni, il quale rilascia queste parole

COPPA ITALIA 2004 – «La Coppa Italia mi aiutò a sfruttare meglio le occasioni, dopo le difficoltà e pressioni iniziali. Trovai infatti un ambiente ostile, con aria di cambiamento. L’anno dopo conquistai invece titolarità e fiducia, iniziando a sentirmi un calciatore a 360°. Ho guadagnato tutto con il lavoro, nessuno mi ha mai regalato nulla. Non le mandavo a dire, forse è stato questo il mio limite. Allenandomi con Peruzzi però imparai a diventare meno esuberante. Per me andare in campo era un divertimento».