Serafini in esclusiva a Milannews24: «Italia? Non penso a una Nazionale fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva»

Serafini, intervenuto in esclusiva, ha analizzato il momento degli azzurri, la corsa al Mondiale e le possibilità ai playoff

In un’intervista esclusiva rilasciata a Milannews24, Luca Serafini ha analizzato il Milan di Massimiliano Allegri, le esigenze di mercato dei rossoneri e la corsa Scudetto con Inter e Napoli. Il giornalista si è soffermato anche sull’Italia di Gattuso in vista dei Playoff Mondiali. Di seguito le sue considerazioni.

Un parere sull’Italia di Gattuso in vista dei PlayOff Mondiali:

«Quando parlo di Rino non sono mai troppo obiettivo perché il rapporto personale con lui è talmente forte, e talmente lontano nel tempo, che mi fa essere poco oggettivo. Conto molto sul fatto che lui, avendo a che fare con una federazione e non un club, abbia un equilibrio nella gestione dei rapporti diverso da quello che ha avuto fino ad oggi. Perché non è possibile lavorare continuando a sbattere le porte e andarsene via arrabbiato. Adesso le federazioni sono strutturate in maniera diversa e mi sembra che con i giocatori abbia instaurato un bel rapporto.

Anche perché lui, dal punto di vista umano, è sicuramente una persona eccezionale. Ha delle idee da allenatore, come quella di giocare con due centravanti, che sono soluzioni percorribili. I Playoff sono assolutamente alla portata della Nazionale. Ci vorrà abnegazione, impegno, attenzione, ma dal punto di vista tecnico non possiamo pensare di andare fuori con gli avversari che ci sono capitati. In più avremo anche l’ipotesi di capitare in un girone alla portata dell’Italia. Potrebbe essere un cammino sorprendente, non penso a una Nazionale fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva».

