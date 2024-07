Sepe Salernitana, Martusciello apre al ritorno? Ecco cosa ha detto

Luigi Sepe potrebbe tornare alla Salernitana? Il nuovo tecnico dei campani Martusciello apre al ritorno del portiere della Lazio

Il calciomercato Lazio in questo momento passa anche dalle uscite: tra i calciatori che potrebbero lasciare i biancocelesti c’è anche Luigi Sepe. Dopo il prestito dello scorso anno alla Salernitana è tornato nella capitale, dove però si è trovato sorpassato nelle gerarchie da Mandas. Per questo motivo non è da escludere il suo ritorno agli amaranto: di seguito le parole di Giovanni Martusciello, nuovo tecnico della Salernitana, dopo la prima amichevole stagionale.

PAROLE – «Dà garanzie comportamentali e tecniche, lo conosco dai tempi dell’Empoli. C’è stato qualche problema con la piazza in passato, ma è un ragazzo serio ed esperto. Un professionista che sa come si vive all’interno di uno spogliatoio».