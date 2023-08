Sepe alla Lazio, ma Lotito paga solo metà stipendio: i dettagli dell’accordo raggiunto tra il club capitolino e la Salernitana

Alfredo Pedullà fornisce alcuni interessanti dettagli sull’affare ormai chiuso dal calciomercato Lazio: Luigi Sepe diventerà il secondo portiere biancoceleste.

La Lazio lo prenderà in prestito, non è scontato che ci sia un diritto di riscatto, il club campano contribuirà al pagamento di oltre il 50 per cento dell’ingaggio fino al prossimo giugno. Nella trattativa, almeno per il momento, non sarà inserito Fares che era stato proposto alla Salernitana.