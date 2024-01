Sensini: «La Lazio sta migliorando. Sulla corsa alla Champions dico questo». Le parole dell’ex giocatore

In qualità di doppio ex, Nestor Sensini è stato intervistato da Il Messaggero Veneto in vista della gara tra Udinese e Lazio in programma domenica. Le sue parole.

PAROLE– «La Lazio sta migliorando. Ha avuto un inizio complicato che le ha pregiudicato la classifica, ma gli ultimi risultati sono stati confortanti. Diciamo che sarà una partita alla pari. Se riuscirà a tornare in Champions? Difficile. Lo scorso anno fece un’impresa sfruttando la stagione non super di squadre sulla carta con un potenziale superiore al suo. E poi ha perso Milinkovic Savic ».