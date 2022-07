Secondo portiere Lazio, spunta un nome nuovo: arriva dalla Fiorentina

Calciomercato Lazio: i biancocelesti devono sistemare la porta e cercano anche un secondo portiere. Il nome nuovo dalla Fiorentina

La Lazio è sempre alla ricerca in vista della prossima stagione, sia per quanto riguarda il ruolo da titolare che per il numero 12. E proprio per quest’ultimo, i biancocelesti avrebbero inserito nella lista dei candidati un nome nuovo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la Lazio starebbe pensando anche Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina che sarebbe gradito a Sarri.